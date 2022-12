Metaversumi võlu ja valu imbub romaanist päris maailma

Stephenson on aga ka ulmekirjanike seas erand. Ta on arvestatav praktiliste oskustega tehnoloog ja püüab fantaasiaks peetavaid ideid teoks teha. Muu hulgas kasutas Jeff Bezos Stephensoni teadmisi Blue Origin kosmoseraketi programmis. Tehnoloogiliste edusammude tulemusel teostuvad praegu 30 aasta tagune fantaasia. Seda kinnitab tema argitöö antud teemaga tegelevas ettevõttes. See tähendab, et ta pole ainuke. Kaasamõtlejaid ja tegutsejaid peetakse edukateks ja lugupeetud tegelasteks. Mõned neist on väga tuntud tegelased.