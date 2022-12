Millest tekib vastupanu muutustele ja arengule?

See on nii selle sisemise vastupanu pärast, millest ma sissejuhatuses rääkisin. Miks sa peaksid vastu seisma arengule ja tervenemisele, kui need viivad vaid positiivse muutuseni? Vastus on küsimuses endas: see on muutus ise, mis on nii hirmutav. Üks osa meist, ja nii on see meie kõigiga, igatseb jääda tuttavasse, turvalisse ja ettearvatavasse maailma, ning see osa ongi vastu meie kasvupüüdlustele.

Vastupanu, mis on hirmu sugulane, ilmutab end tundena, et oled liiga laisk, kartlik või väsinud, et hakata tegelema nende harjutuste või tegevustega, mille kohta sa tead, et need teenivad su kõrgemat mina. See on osa, mis pigem vaataks päeva lõpul midagi Netflixist, kui hakkaks päevikut kirjutama. See on osa, mis parem istuks diivanil, kui läheks jooksma. Mida paremini sa saad aru, millal vastupanu etendust juhib, seda lihtsam on valida selle vastu vahendeid, et terveneda ja kasvada. Abiks selle nimetamisele annan vastupanu/hirmu mõned võtmeomadused:

See klammerdub käesoleva olukorra külge.

See peab kontrollima, saagu mis saab.

See kardab kohutavalt mis tahes muutust, eriti sisemist muutust.

See on tugev, mitte pehme ega liikuv.

Sellel on kõige turvalisem, kui elu liigub ilma muutusteta, harjumuste rütmis.

See põlgab riski.

See kardab usaldamist.

Sellel on ekslik kontrolliillusioon ja see usub, et kui ta piisavalt muretseb, hoiab ta ära halvad asjad.

See on kannatamatu ja tahab, et asjad lahendataks otsekohe.

See ei salli paradokse ja mõtleb mustvalgetes terminites.

See tunneb end kindlamana sinu peas, mis tähendab, et see ei taha veeta aega tunnete maastikul. See seostab tundeid kontrolli kaotamisega, sest nii tundis ta end lapsena, ja sinu selle osa jaoks on kõige hullem just kontrolli kaotus.

See õilmitseb laiskuses ja armastab sind inertsusesse tõugata.