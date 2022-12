Millised on varjatud põhjused, mis sunnivad inimest suhtesse jääma, kui saadakse aru, et suhe pole midagi muud kui sõltuvus oma partnerist?

Hirm hüljatud olla. Kartus mahajäetuse ees kujuneb juba lapsepõlves. Kui lapsele on öeldud, et armastuse ära teenimiseks peab ta midagi tegema või keegi olema ning tal tuleb kellegagi või millegagi vastavuses olla, siis muutub hirm armastusest ilma jääda alateadlikult lapse maailma osaks. Täiskasvanuna tuleb tal taas enesega kontakt leida, enesehinnangut tõsta ja sõltumata oma tegevustest ning selle tulemustest end armastama õppida. Hirm midagi valesti või ebatäiuslikult teha on seotud inimesele hinnangu andmisega selle põhjal, kuidas ta midagi teeb. Rahutust aitab maandada ja suhtesõltuvust vähendada teadmine, et kõike ei saa hinnata vaid inimese tegude põhjal.

Tõeliste tunnete ja läbielamiste varjamine. Sageli arvatakse, et tundeid võib küll väljendada, kuid mitte kõiki ja mitte kõigile ning üleüldse tuleb ettevaatlik olla. Selle taga peitub lapsepõlves kujunenud hirm oma soovide väljendamise ja välistele tingimustele reageerimise ees. Tuleb lubada endal oma elu elada. Olla see, kes sa tegelikult oled ja mitte karta ennast väljendada.

Nimetatud põhjused on alateadlikud ja mõjutavad suhte loomist. Selle tulemusena hakkavad sarnased olukorrad korduma. Aastate jooksul välja kujunenud psühholoogilised harjumused on lahutamatuks osaks saanud ja neid ei ole kerge muuta ning muutumine võtab palju aega. Tuleb iseendaga tegeleda ja uusi käitumismudeleid integreerida. Inimene hakkab varem või hiljem väljapääsu otsima, kuid väljapääsu asemel tuleks otsida hoopis iseennast. Tuleb oma harjumusi märgata ja mõista, et tekkinud olukordade eest pole siiani vastutust võetud. Kui inimene end sisemiselt ebamugavalt tunneb, on konflikt juba olemas, ta on ennast oma harjumustesse ära kaotanud. Lahenduseks on suunata oma tähelepanu iseendale, oma soovidele ja tunnetele ning ennast tundma, toetama ja armastama õppida.