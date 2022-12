NÄDALA TAROSKOOP 26.12.- 1.1 | Saad kuulda tähtsaid uudiseid

Tööalaselt võid end praegu ebakindlalt tunda. Kipud kohati hirmuga tulevikku vaatama, sest sinus on teadmatus. Isegi siis, kui sul on kindel töökoht ja kõik tundub plaanipäraselt laabuvat, tunned hinges ärevust. Ka raha osas ei ole sa hetkel kõige rahulikum. Tunned muret hakkamasaamise pärast ning see röövib hingerahu. Proovi enesetunde parandamiseks saada ülevaade oma hetkeseisust ja vähenda kulusid. Kindlasti väldi laenu võtmist.

Armastuse ja suhete osas võib olla vastakaid tundeid. Praegu võid tunda, et vajad rohkem omaette olemise aega, kus saad oma emotsioonide üle rahulikult järele mõelda. Partnerid peaksid andma üksteisele aega ja ruumi ning varuma kannatust, sest õhus on pinged, mis võivad viia rutakate ja järelemõtlematute otsusteni. Kui soovid, et suhted oleksid head, siis sel nädalal tasub küll kinni pidada põhimõttest, et üheksa korda mõõda ja üks kord lõika. Tee kokkuvõtteid, vaata endale ja oma kaaslasele hoolivuse ja armastusega, anna aega, kui asjad on pingeliseks läinud. Tee oma otsused alles siis, kui oled tõesti täiesti kindel selles, mida soovid.

Nädala energiaid esindavad mõõkade neli ja torn. Nüüd saad ootamatuid uudiseid, mis mõjutavad sinu elu pikemas plaanis. See omakorda toob esialgu tunde, et oled oma elu üle kontrolli kaotanud. Võid tunda ebakindlust, hirmu tuleviku ees ja ärevust. Muretsemine ei aita sind aga kuidagi edasi. Katsu olla avatud ja paindlik. Isegi kui kohe ei suuda millegi osas vastust või lahendust leida, siis anna endale aega. Lase olukordadel settida, jälgi oma sisetunnet ja pane tähele märke, mis juhatavad sind just sulle vajalike teadmisteni.

Nädala kaart on mõõkade viis. Ole nüüd ettevaatlik ja pane end valmis selleks, et esile võivad kerkida mingid ootamatud probleemid või puutud kokku inimesega, kes on konfliktne või lausa sinu suhtes pahatahtlik. Katsu ise jääda võimalikult rahulikuks ja ausaks ning ära lase end mingil juhul intriigidesse kaasa tõmmata.

Nädalat iseloomustab tugevus. On aeg tegeleda oma mõttemaailma korrastamisega. Sinu ülesandeks on õppida keskenduma sellele, mida sa tahad. Mitte sellele, mida sa ei taha. Kuigi see võib tunduda esmapilgul üsna üks ja seesama, siis tegelikult see nii ei ole. Kui soovid külgetõmbeseadus enda kasuks tööle panna, siis tuleb oma soove universumile õigesti edastada.

Nädala energiad võtab kokku müntide kaheksa. Nüüd nõutakse sinult pühendumist. Mis iganes see on, mida sa teed, sul tuleb hingega asja juures olla. Pööra tähelepanu ka detailidele ja loe ridade vahelt, nii saad hoopis rohkem teadmisi ja informatsiooni. Õpi olema hetkes ja keskenduma. See laseb sul nautida seda, mida teed või siis hoopiski avab su silmad ja ehk märkad, et mõni asi on sinu elus selline, millest võiksid hoopiski vabaneda.

Nädala kaart on karikate kuus. Sinu sisemine laps nõuab nüüd valla päästmist. Ehk on aeg heita pilk minevikku ja meenutada armsaid lapsepõlvemälestusi? Lase endal julgelt ja ilma hirmudeta oma unistusi järgida, ole mänguline ja ära karda ka spontaanset käitumist. Alati ei ole vaja kõike detailideni ette planeerida ja turvalisuse külge klammerduda.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku õiglus. Nüüd koged ümbritsevat maailma, nii heas kui halvas, iseenda peegeldusena. Kui oled käitunud ausalt ja siiralt, siis asjad laabuvad suurepäraselt ning sinu tegevust tunnustatakse. Kui sa pole iseenda või teiste vastu aus olnud, siis nüüd seisad sa silmitsi tulemusega, mis võib sulle mitte meeldida.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab surm. Nüüd on jõudnud sinu elus teatud olukorrad, suhted või teemad punkti, kus sul tuleb teha otsus edasise tuleviku osas. On võimalik, et sa kas reisid, kolid võid lausa vahetad töökohta. Igal juhul ei jää sinu ümbrus samaks, vaid sa puutud kokku enda jaoks uute oludega. See kõik ei tohiks sind aga hirmutada, sest tegemist on elu loomulike arenguprotsessidega.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on karikate kümme. Ees on ootamas hea aeg, kus eesmärgid ja unistused täituvad. Eriti sobiv on periood pere, lähedaste ja sõpradega suhtlemiseks ning suhete parandamiseks. Suudad inimesi lausa lennult mõista ning naudite vastastikku üksteise seltskonda. Ka romantika ja armastuse osas toob nädal häid uudiseid.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab müntide äss. Nüüd on sinu elus esiplaanil töö ja rahaga seotud teemad. Tegutsemist on palju, kuid sinu panus saab ka tõeliselt vääriliselt tasutud. Lisaks hindamatutele kogemustele ja tulevikuks olulistele suhetele saad sa ka arvestatavat majanduslikku kasu, mis annab sulle tuleviku osas kindlama tunde.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku müntide üheksa. Oled nüüd piisavalt kindlustatud ja rahulik. Sinu turvalisusesoov aga hoiab sind eemale sellest, et oleksid mänguline ja vaataksid, mis toimub väljaspool mugavustsooni. Sa ei pea loobuma kõigest sellest, mida hindad, kuid fakt on see, et edasi arenemiseks tuleb astuda samm tundmatusse.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab saatan. Hetkel pead tegelema oma hirmude ja kiusatustega. Kui sa tunned, et elu on keeruline ja saatus on sinu vastu, siis võta hoog maha ja mõtle hoolega järele, kas on asju, mille muutmine on sinu võimuses. Võibolla pead tegema vaid mõned väiksed muudatused ja võtma vastu otsuse, mis keeraksid sinu elu suunaga paremuse poole.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on saatuseratas. Nüüd saad mustvalgel näha, kuidas kõik siin elus on mööduv. Olgu selleks head asjad või mured, mis tundusid ületamatud - kõik saab ümber ja ellu tuleb jälle midagi uut. Mida vähem klammerdud ja asju üle dramatiseerid, seda kergem on sul näha kõike nii, nagu see tegelikult on. Omanda oskus, mis laseb sul vajadusel eluvooluga sujuvalt kaasa minna ja sa näed, kui palju kergemaks kõik muutub.

Ilusat uut nädalat!

