Tommy Hellsten: neli reisikotti

Selle loo puhul tasub meeles pidada, et tütar oli kasvanud kodus, kus ema silmad olid tuhmunud ja tema silmnägu looritas salapärasuse loor. Ema kandis hinges nii ränka koormat, et ta polnud selle taaga tagant juba aastaid oma tütart näinud. Tüdruk oli pidanud loovutama oma ema kellelegi või millelegi, mida ta ei mõistnud. Juba varases lapsepõlves oli ta jäänud ilma ema hoolest ja hellusest. Ema kaotus oli olnud tüdrukule nii valus, et ta otsustas ise luua endale säärase ema, kes temast hoolib. Nii hakkas neiu hoolitsema oma ema eest, et tolle koormat kergendada. Ta tegi kõike, et aga ema tagasi saada. Ta keetis ja koristas, hoidis väiksemat venda, maksis arveid, sai koolis eeskujulikult hakkama ning oli igati viks ja usin. Aga miski ei aidanud. Ema võttis kõik tütre teened vastu, aga ta ei suhtunud enam tüdrukusse kui lapsesse. Selle asemel hakkas ta ise tütrelt kaitset otsima, nagu oleks too tema ema. Neiu kasvas tugevaks, tugevamaks kui ema. Mida rohkem ta koristas ja hoolitses, mida kohusetruum ta oli, seda tugevamaks ta sai. Vähehaaval hakkas ta aru saama, et ei saa oma ema enam kunagi tagasi. Siis otsustas ta peita oma kurbuse tugevuse maski taha.