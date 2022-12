Just see aitab paaridel oma suhet säilitada ja hoida!

Paarid, kelle suhe oli edukas, ütlesid, et vastastikune usaldus tekitab neis turvatunnet. See võimaldas neil olla haavatav ning kasvatada esmast kiindumust ja kirge sügavamaks armastustundeks. Nad nautisid kirglikku seksuaalelu ning üha enam rajanes see teineteise tundmisel ja armastamisel väga sügaval ja intiimsel tasandil. Nende jaoks oli usaldus põimunud kokku turvatunde ja armastusega ning nendevaheline sõprus vaid kasvas ja arenes.

Iga katkise suhte südames asuvad usaldamatus ja reetmine, isegi kui mingit kõrvalsuhet olnud pole. See kehtib ka siis, kui paar ei teadvusta, et usaldamatus on neil probleemiks. Usaldamatus ja reetmine mitte ainult ei purusta suhteid, aga neil on ka bioloogilised tagajärjed, mis võivad inimesi sõna otseses mõttes tappa. Ja veel on tähtis see, et usalduse kasvatamine mitte ainult ei paranda armuelu kvaliteeti, aga on hea ka tervisele.