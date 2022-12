Kui oled suurepärast elu kord kogenud, siis peaksid tegema kõike, mis on su võimuses, et seda tunnet säilitada

Seega ma küsin endalt: aga kui ma vaataksin sügavamale, et miks ma end kehvasti tunnen, et miks mu elu ei tundu enam nii suurepärane? Kui sa oled suurepärast elu kord kogenud ja tead, et see on võimalik, siis peaksid tegema kõike, mis on su võimuses, et seda tunnet säilitada. See on lihtsalt liiga hea, et sellest loobuda.