Täna on talvine pööripäev: maagiline aeg, mil pööratakse elus uus lehekülg

Talvine pööripäev ehk talvine päikeseseisak on ööpäev iga aasta 21. või 22. detsembril, millal on põhjapoolkeral lühim päev ja pikim öö. Juba iidsetest aegadest on talvist pööripäeva peetud aasta tähtsaimaks ja maagilisemaks sündmuseks, kus ühel pool on surm ja teisel pool on sünd - lõpp läheb üle alguseks. See on eriline aeg, kus lõpetatakse kõik see, mis peab minema ja on meie jaoks täitnud oma ülesande. Nüüd peab tulema see, mida me oleme oodanud ja tahame tuua oma ellu nii energeetilisel tasandil kui ka materiaalsel.