JUPITERI HOROSKOOP: loe, mida toob Jupiteri liikumine Jäära sodiaagimärki kaasa erinevatele päikesemärkidele

Palju õnne, Jäär! Jupiter jõuab sinu sodiaagimärki ehk su horoskoobi esimesse, isiksuse majja. See on uue kasvutsükli algus su elus! Enesekindlust, julgust ja optimismi on rohkem, kätte on jõudnud aeg, mil õppida ja ennast arendada, täiustada, isiklikke projekte käivitada. Asjad edenevad kiirelt ja tõhusalt, sul võib lihtsalt vedada! Su ellu tulevad inimesed, kellega suhtlus on kasulik ja edasiviiv. Ära raiska aega niisama elu nautimisele, kasuta soodne aeg täiega ära! Alusta uusi ettevõtmisi, hinnates oma võimekust realistlikult. Vältima pead uhkust, ülbust ja enda teistest paremaks pidamist!

Jäär on algatusvõimeline ja impulsiivne tulemärk. Jupiter selles märgis annab aktiivust, elujõudu ja enesekindlust . See on ennekõike ohjade enda kätte haaramise aeg, mil tasub mõelda suurelt, alustada jõuliselt uute asjadega, et tegevusvälja laiendada. Tuleb aga arvestada ka sellega, et Jupiter on ühtlasi liialduste planeet – tuleb vältida egoistlikku käitumist ja oma maailmavaate absoluutseks tõeks pidamist .

On aeg särada, ennast nähtavaks teha! Jupiter jõuab su kümnendasse, karjääri, eneseteostuse ja reputatsiooni sektorisse. Kui tegutsed targalt, on edasiminek kiire. Suurepäraseid võimalusi võib avaneda töises vallas. Ole inimeste hulgas, suhtle avatult ja võimalused leiavad ise tee sinuni. Sulle pakutakse ehk paremat töökohta või siis avanevad uksed, mida alatiseks sulgunuks pidasid. Näita, mida sa suudad, demonstreeri oma andeid ja tugevaid külgi – ülemustele ja mõjuvõimsatele isikutele on lihtne silma jääda. Võimalik on avalik tunnustus, pikad tööreisid ja esinemised välismaal. Võid saada vastutusrikkama töökoha, ent seejuures pea silmas, et olulised on suhted kõigi kolleegidega! Väldi domineerimist ja käsutamist, kui ülbitsed, siis koostöö ei suju.

Sinu pilk on tulevikku suunatud, teed julgeid, uljaid plaane. Tähtis on tegutseda teistega koos, seada esikohale koostöö ja ühised eesmärgid. Üksinda sa palju ei saavuta, ent hea meeskonnaga koos võid lausa mägesid liigutada! See on ka parim aeg sõprussuhete loomiseks ja arendamiseks. Leiad enda kõrvale inimesi, kellega on sarnane maailmavaade või kellelt on palju õppida. Nüüd on lihtne kohustusi ja lõbu ühendada. Tööasjade korraldamiseks soodsad mõtted tulevad pähe pigem vabas õhkkonnas, lennukad ideed sünnivad näiteks väljasõiduseminaridel. Ole aus, õiglane, arvesta teistega. Jäta meelde – see, mida välja annad, tuleb suuremas koguses sulle endale tagasi!

Jupiter on nüüd su horoskoobi viimases, 12. sektoris. See on aeg, mil tasub rohkem endasse pöörduda, oma sisemaailma süveneda. Nüüd on aeg vanad asjad lõpetada ja minevikuga rahu teha, et saaksid järgmise aasta teisel poolel – kui Jupiter Sõnni märki jõuab! – uhkelt uusi asju alustada ja enesearengule pühenduda. Vajad rohkem aega üksinda olemiseks. Sinu teadmistejanu on suunatud varjatud teemadele, hõlmaku need siis sinu hinge hoovusi või ühiskonnas toimuva tagamaid. Kui saladuses olnu nähtavaks teha, saab seda muuta ja tervendada. Hakkad aru saama sellest, mida silmaga ei näe ja käega katsuda ei saa, ent mis meid ometi alateadlikult tugevalt mõjutab. Alkoholi ja ravimite suhtes võid olla tavapärasest tundlikum, hoidu nendega liialdamisest!

Sina oled see õnnelik, kel Jupiter järgnevatel kuudel partnerlussuhete arendamist soosib! Aeg pakub soodsaid olukordi nii armuasjus kui ka äri vallas. Võid leida asjaliku äripartneri või nõuandja. Mis iganes nõu või abi vajad – otsi üles parim spetsialist (jurist, terapeut, arst jne), kes sind aidata saaks. On väga hea aeg nii armusuhete alustamiseks kui ka arendamiseks. Kui otsid kaaslast, võid nüüd enda kõrvale leida targa, vastutustundliku ja austusväärse inimese. Kui sul juba on kindel partner, on õige aeg pulmad korraldada, kooselu seadustada. Kallimaga koos olemiseks võta kindlasti ohtralt aega, ühised hetked kujunevad naudingurohkeks. Teisega suheldes õpid tundma ka iseennast, su maailmapilt avardub. Võimalik on sõprade/partnerite leidmine välismaalaste hulgast.

Jupiter väisab su horoskoobi kaheksandat maja, luues eeldused loovate muudatuste tegemiseks. Sul on vaja julgema pilguga peeglisse vaadata, enda sisemaailma põhjatutesse hoovustesse süveneda. Ehk seejuures ka professionaali abi kasutada. Suudad mõista elu sügavamaid vooge, avardada teadmisi psühholoogia vallas või leida äratundmist esoteerikast. Tajud, et maailm on üks suur süsteem, kus miski pole juhuslik. Materiaalsel tasandil on see hea aeg targa partneriga koos äri tegemiseks, ka võid saada kuidagimoodi kasu teiste inimeste rahast. Ehk saad kopsaka kingituse või pärandatakse sulle midagi. On sobiv aeg pangalaenu või projektitoetuse taotlemiseks ning investeerimiseks.

Jupiter liigub sinu horoskoobi üheksandas solaarmajas, kus see planeet end eriti koduselt tunneb – ta on just siin omas elemendis! Sinu pilk on julgelt tulevikku suunatud, alanud on superhea periood muudatuste tegemiseks. Ole julge, ära pelga riskida! Jäta maha see, mis on oma aja ära elanud, siis saad teha oma elus ruumi uuele ja huvitavale! Õppimiseks, õpetamiseks ja avalikuks esinemiseks on algav periood hea. Võid leida uue eriala, mille õppimine on sinu jaoks tohutult köitev. Su ellu võib ilmuda inimene, kellest saab sinu jaoks oluline õpetaja, suunaja, eeskuju. Samuti sobib aeg pikema välisreisi ette võtmiseks, oma teenuste-toodete reklaamimiseks, aga ka näiteks raamatu kirjutamiseks või kirjastustegevuseks. Ära ainult kõike korraga ette võta – võimalusi on palju, tuleb teha õige valik!

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Jupiter on nüüd su horoskoobi kuuendas sektoris, mille märksõnadeks on töö ja tervis. Tähelepanu on igapäevastel kohustustel ja töösuhetel. Sind saadavad väikesed, aga ehk ka suuremad õnnestumised. Igatahes suudad nüüd pisimatestki edusammudest rõõmu tunda ja indu juurde saada. Kaaslased on koostööaltid ja abivalmid. Kolleegide ja koostööpartneritega asjaajamine võib pakkuda väga meeldivaid emotsioone, ehk suhtled nendega ka vabadel hetkedel. Teised on sinu suhtes heatahtlikud ja abivalmid. Kui sa enda tööga rahul pole, on nüüd võimalusi parema ja tulusama töö leidmiseks. Tervise tugevdamiseks on aeg väga hea, süsteemse tegutsemise puhul õnnestub ehk üle saada ka kroonilistest vaevustest. Hästi palju õnnestub tervislikku seisundit reguleerida toitumise abil. Liialdamine on selles vallas lubamatu.

Ambur

22. november – 21. detsember

Jupiter on jõudnud su horoskoobi viiendasse majja, mille peamisteks teemadeks on eneseväljendus, looming, hobid, lõbu, vallatus, mängulisus ja flirt, lapsemeelsus ja lastega suhtlemine. See on eluterve egoismi aeg – julge olla sina ise, lähtu enda soovidest ja vajadustest! Väljenda ennast loominguliselt, tegele asjadega, mis sind paelusid juba lapsepõlves, naera ja naudi elu. Niisuguse Jupiteri seisu ajal on lihtne endale tähelepanu tõmmata, vastassooga kontakti saada, suhteid alustada. Käi seltskonnas, naudi pidu ja pillerkaaritamist! Kui oled lapsevanem, siis võta aega selleks, et järeltulijatega koos tegutseda. Sul on neile mõndagi õpetada, ent – oh üllatust! – sul on neiltki palju õppida! Õnnemängudes võib nüüd vedada, aga kindlasti tuleb hoiduda liigsest riskimisest. Elu päikselisemat poolt nautides ei tohi kohustusi unarusse jätta.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar