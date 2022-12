Täna on toomapäev: aasta oluline pöördepunkt, mil kihutati kurjad vaimud, laiskus ja mustus kodust välja

Täna, 21. detsembril on toomapäev, mis langeb igal aastal enam-vähem talvise pööripäevaga kokku ja on päikeseaasta lõpupäev - see on ülioluline kriitiline pöördepunkt. Skandinaavias algas toomapäeval uus aasta. Toomapäev on oluline ka kurjade jõudude peletamise, valgusele ja päikesele uue jõu kindlustamise poolest.