Elu oravarattas? Rahulolematus, kuid oskamatus seda muuta? Mis võiks olla lahendus?

Õhtugi ei pruugi tuua leevendust - logistikaülesanded, trennid, ummikud, muusikakool, pood, ah ei, telliks täna hoopis midagi koju, lihtsalt ei jõua sinna poodi minna, tahaks ise joogasse jõuda, heldus, kassitoit on otsas, kaasa sõidab komandeeringusse, vaja veel pesu pesta, homme on veel lemmiktädi sünnipäev, ja nüüd - kolleeg helistas, et on haige ja pean homsel vabal päeval siiski tööle minema.

Paljudele on ilmselt tuttav hommikurutiin: kell heliseb, ja juba on teada, et nüüd tuleb kiiresti liigutada. Võib-olla loed esimesed uudised või e-kirjad juba voodis, võib-olla tormad aga vannituppa, enne veel veekeetjat sisse lülitades.

On üks oravarattas elu? Vahel nii kiire, et jõua isegi küsida, kas ma olen selle kõigega rahul? Kas mu elu täidab mind, paitab mu hinge? Võib-olla koged vahel mingit veidrat rahulolematust, väsimust, kõike on liiga palju, aga kuidas ja mida muuta, kui aega on niigi vähe? Üks nädalalõpp spaas või nädalake soojal maal tekitab korraks puhkuse tunde, aga enne kui arugi saad, oled samas rattas tagasi. Kas tuleb tuttav ette? Kas see peab nii olema?

Aga. Mis siis, kui tekitaks päevas pause. Pause, mis ei võta ehk rohkem kui kümmekond sekundit. Selleks, et seisatada ja hingata sügavalt sisse-välja enne kui hommikutrall peale hakkab. Kui võtaks oma mõtlemises pausi, et tegelikult ja täiel rinnal nautida hommikudušši. Pausi, et nuusutada pudrumoosi ja hingata sisse selle suvist maasikalõhna. Pausi, et korra sirutada. Pausi, et korra tähele panna - kas minu keha vajadused on täidetud, ehk on mul janu või olen hommikuses kiiruses ise söömata jätnud?

Mis siis, kui kogu selle virrvarri keskel õpiks iseennast märkama ja tähele panema? Kui hingata teadlikult ja langetada ajasurvest või stressist pinges olevad õlad? Kui võtta 2 minutit kiirest tööajast ja lihtsalt vaadata akna taga toimetavat tihast? Kui viia teadlikult tähelepanu oma mõtete ja emotsioonide segapuntrale ja öelda, et see on okei, et ma olen täna ärev ja mõtteid on palju. See on täiesti okei, minuga on kõik korras. See on väga inimlik tunda emotsioonide kaskaadi ja tunnet, et kõike on palju. Siin, selles hetkes, ma hingan ja naudin oma hingetõmmet, naudin just selles hingetõmbes olevat elu. Muud ei peagi tegema, ma ei pea midagi korda tegema, selles hetkes võin lubada kõigel olla. Ja ma ise lihtsalt olen.

Kas sa oled avastanud, kui palju ruumi annavad pausid, väikesed stoppkaadrid päeva jooksul? Kui palju avardumist tekib ja isegi kiire elutempo ning lõputute teha-vaja nimekirjade keskel on kusagil meie sees rahuoaas.