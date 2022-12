Manifesteeri oma ellu unistuste suhe

Sul on praegu valikuvõimalus. Kas tahad pigem uskuda, et kõik sõltub lihtsalt õnnest ja halvad asjad võivad sinuga juhtuda igal ajal? Kas tahad pigem uskuda, et sul pole mingit kontrolli oma suhete ega selle üle, kuidas teised sind kohtlevad?

Või tahad pigem uskuda ja teada, et sinu elukogemus on nüüd sinu enda kätes? Kas tahad teada, et tänu su mõtteviisile võivad sinu ellu tulla ainult head inimesed, head olukorrad ja head suhted? Sul on võimalus valida ja kogu sinu elukogemus muutub sõltuvalt sellest, mida otsustad mõelda.

Saa aru, et keegi ei saa tulla sinu ellu ja mõjutada sind negatiivselt, kui sa pole temaga samal sagedusel. Kui muudad oma mõtteid ja tõstad sagedust, siis pole tähtis, kui negatiivne või raskeloomuline on inimene – ta ei suuda sind mõjutada ega mõjutagi! Ja kui selle tulemuseks on keerulise suhte lõpp, siis ära heida meelt. Korda endale: „Sellest olukorrast tuleb ainult head.“ Ja nii lähebki. Õpi igast kogemusest. Peagi avastad, et pärast keerulise suhte purunemist tõuseb sinu õnnetase ajapikku kõrgemale kui kunagi varem. Iga suhe on tulnud sinu ellu kindla põhjusega, et sulle midagi õpetada ja sinu elu edasi liikuma panna.

Kui meie elus miski muutub, siis tunneme sageli neile muutustele suurt vastupanu. Kuid on oluline meeles pidada, et kui meie elus toimub suur muutus, siis tähendab see, et tulemas on midagi paremat. Universumis ei saa olla tühja kohta ja kui miski kaob, siis peab selle asemele tulema midagi muud. Kui sinu ellu tuleb muutus, siis rahune, säilita usku ja tea, et see muutus on läbinisti hea.