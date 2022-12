Need on neli sodiaagimärki, kelle jaoks saab pühadeperiood eriti fantastiline olema

Sinu pühademeeleolu käivitus juba tegelikult 6. detsembril, kui Sinu valitsev planeet Merkuur sisenes 5. majja ja aktiveeris su elus lõbu, romantika ja naudingud. Oled täiesti õiges meeleseisundis, et sukelduda kogu hingest pühadesaginasse. Suhete osas võivad hakata sädemed lendama, sest sinu ellu võib tagasi saabuda mõni vana kallim, kes ikka veel sinust sisse võetud on.

Sa oled sündinud pühade ajal ja see tähendab, et Sa särad eriliselt just nüüd, kui jõulukuu on täies hoos ja kõik teevad ettevalmistusi pidustusteks. Sind võivad ees oodata tormilised ja ootamatud sündmused, mis muudavad Su elu positiivses suunas, kui Sa ei lase end armukadedusest või muudest tugevatest tunnetest liigselt mõjutada ning rutakaid otsuseid ei tee.