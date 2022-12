NÄDALA TAROSKOOP 19.- 25.12 | Paranda suhteid, usalda oma sisetunnet ja tee samme oma unistuste suunas!

Armastuse ja suhete osas tulevad sel nädalal päevavalgele need teemad, mis on olnud justkui tuha all hõõgumas. Praegu on väga hea aeg selleks, et murekohtadega tegeleda ja arusaamatused selgeks rääkida, kuid kindlasti ei tasu seda tehes kiirustada ega rutakaid otsuseid vastu võtta. Enne kui annad hinnanguid, kuula teine pool ära ja katsu mõista tema otsuste või sõnade tagamaid. Juhul kui tunned, et vajad oma ellu muutust ja pead tegema selleks otsustavaid samme, siis pane plaanid paika ja asu teadlikult tegutsema. Ainult sinu enda käes on võim oma elus muutusi teha.