Loomus sätib loomaõigusliku luubi alla traditsioonid

„Korraldame rahvusvahelist loomaõiguste konverentsi juba kaheksandat korda ja seekord koos Kriitiliste Loomauuringute Euroopa Assotsiatsiooniga. Meie eesmärk on välja tuua, et loomaõiguslus ei ole kitsas ringkonnas leviv moeröögatus, vaid ennast tõestanud ühiskondlik liikumine, millel on sõna sekka öelda nii meie endi kui teiste traditsioonide osas,“ rõhutas konverentsi peakorraldaja, etnoloog, Tallinna Ülikooli nooremteadur ja Loomuse liige Saara Mildeberg.