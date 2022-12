Talvise pööripäeva lähenemine avab võimaluse end energeetiliselt uuendada

Igaühe jaoks, kes pöördub tagasi oma valguse ja jumalikkuse poole, on need päevad on kui imelised taeva kingitused. See on suurepärane võimalus taassündida ja jõuda täiesti uuele vaimsele ja vibratsioonilisele arengutasemele. See on võimalus, mida meile väga tihti ei anta. Võta tänuga vastu nende võimsate päevade kõrged valguse hoovused.