Julge teha valikuid ja vastutada oma otsuste eest

Risk on vaieldamatu osa elust ja mõnes mõttes neutraalse tähendusega. See tähendab lihtsalt, et lõpptulemust võib mõjutada teadmata asjaolu. Edukad inimesed kipuvad olema riskiteadlikud, aga mitte riskikartlikud. Nad tasakaalustavad võimalike hüvede ihaldatavust oma võimega võimalike kaotustega toime tulla. Nad koguvad kokku kogu vajaliku informatsiooni, aga kasutavad ka intuitsiooni või kõhutunnet. Riskid on nende ressursside või situatsiooni puhul vastuvõetavad ning asjade mitte laabumisel õpivad nad kogemusest ja liiguvad edasi. Nad ei kuluta aega ega energiat enda süüdistamisele. Sama kehtib ka innovatiivsete organisatsioonide puhul, kus viljeletakse süüdistustevaba kultuuri ning võimestatakse inimesi võtma kaalutletud riske.

Riski osas on mõistlik olla teadlik ja ettevaatlik, eeldusel et saad aru, et vahel on otsuste eest vastutuse vältimine veelgi riskantsem ja võib teha rohkemgi kahju. See võib neelata tohutult energiat, eriti kui tehtav otsus ei ole iseäranis oluline ja mitmed variandid oleksid ühtmoodi rahuldavad. See on võrreldav restorani minekuga ja seal kala, liha või taimetoidu vahel valimisega. Need kõik võivad head olla, aga kogu õhtu jooksul ainult menüüd vaadates pead näljasena koju minema. On üks ütlus: „Ära põe väikeste asjade pärast – ja pea meeles, kõik on väiksed asjad.“