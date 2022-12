Milline on ideaalne suhe?

Pastor ja ettevõtja Peep-Ain Saar : „See on nii keeruline küsimus. Ühtpidi ma olen mõelnud, et kas ideaalset suhet üldse on olemas ... Ideaalne suhe mingis ajahetkes, see võib olla.

Kui teil on hea ja tore mees, keda te armastate, siis hoidke seda meest, mitte ärge tehke nii, et ta koju tulla ei taha,“ räägib judotreener Jaan Lutsar.

Mehel on kohustused, eriti veel, kui naine on lastega kodus – üks, teine, kolmas –, siis mehel on tegelikult tohutu vastutus. Ma mäletan, kui mul korraga oli Klubimaja ehitus, siis veel oma maja ehitus ja siis veel treeneritöö, töötasin üksipäini viie rühmaga. Oligi nii, et hommikul tõmbasid ehituskoosolekule, siis organiseerisid oma maja peal ehitusmehi, siis pühkisid higi vahepeal, siis läksid mati peale, andsid 4 tundi trenne, siis tulid koju ja teinekord oli mingi töö niiviisi pooleli, et läksid veel õhtul kodust tagasi ehitusele ning hommikul hakkas kell 8 kõik uuesti pihta. Niimoodi mitu aastat. Sellest võiks aru saada, et need ei ole kõik iseenesestmõistetavad asjad – kelle jaoks see mees siis ikka neid asju teeb, kui mitte pere jaoks.

„Sellist asja enagu ideaalne suhe ei olegi olemas, üleüldse. Minu meelest see on lihtne, kui mehel on mehe roll ja naisel on naise roll. Tänapäeval kipuvad tihti rollid segi minema. Naine peaks olema see õrnem pool. Naine peab andma kodusoojuse ja mees turvatunde. Mulle meeldib see lause, et kodu on see koht, kus ootab sind inimene, kes sind armastab – see on kodu. Aga kui sul on kodus keegi, kes õiendab, miks sa nii hilja tuled, kus raha on jne, siis tekib olukord, et kuule, ma veel ei saa tulla, mul siin töö juures läheb veidike pikemalt, mul poisid tulid veel siin sauna, et ma ei tea, millal jõuan. Siis tuleb viis telefonikõnet üksteise jutti, et kaua sul veel läheb, toit jahtub ära. Tegelikult on küsimus aga hoopiski milleski muus.

Ma arvan, et hea on see, kui saad suhtes olla see, kes oled. Sellises suhtes on ruumi armule ehk sa ei pea armastust välja teenima, seda koormat sul ei ole. Ideaalne suhe on kindlasti selline, mis täidab su vajadused, kõnetab sind su armastuse keeltes. Ideaalne suhe tähendab ka seda, et sa ise muutud, su suhe muutub. Ma ikka ütlen, et ma olen olnud abielus nelja erineva naisega ja tema on olnud viie erineva mehega.

Sa võid arvata, et oled leidnud ideaalse kaaslase, aga sa abiellud alati vale inimesega. Sa pead õppima uuesti armastama, uuesti seda suhet ülesse ehitama. Ideaalne suhe tähendab, et sul ongi keegi, kellega sa võid koos läbi jama minna, läbi valu minna, koos naerda. Lihtsalt läbi sellest, mida me kutsume eluks.

Suhtedimensioonid on muutunud, Tammsaare ajal, „Tõde ja Õigus“, siis oli abielu vajalik ellujäämiseks ja soo jätkamiseks. Nüüd me oleme perioodis, kus suhte eesmärk on muutuda paremaks inimeseks. Tammsaare ajal oleks ideaalset suhet tõlgendatud hoopiski teistmoodi kui meie praegu. Ma ei tea, kuidas me lapsed tulevikus seda teemat näevad.

Kõige hullem on see, kui me oma kaasale paneme jumala kohustuse, et tema peab täitma kõik minu vajadused. See on tohutu koorem, mida kanda. Ükski inimene ei suuda täita jumala kohustusi ja suhted purunevad selle koorma all, aga arm vabastab sellest koormast.

Dirigent Kristjan Järvi: „Ma arvan, et kui me saame naisega samamoodi elu eesmärgist aru, siis me saamegi absoluutselt olla harmoonias enamus aega. Kui tema taotlus on erinev kui minu taotlus, siis oleme umbes nagu inimesed, kes elavad erinevates dimensioonides nagu Venemaa ja läänemaailm. Nad soovivad oma arust sama asja, sõnastavad samamoodi, kuid tähendus on erinev. Harmoonia tuleb kodus ka siis, kui teie arusaamine on sarnane. Ma tean, et paljud inimesed näiteks leiavad seksist väga palju mõnu ja kokkukuuluvust, aga tegelikult on see vaid üks moment, mis tugevdab suhet; kui on ainult seks, siis pole suhtes edasiminekut. Peaksime olema nagu lapsed, kes võtavad käest kinni ja lähevad koos – näiteks siit sinna kuurini. Tahate läbi terve elu koos kuurini jõuda, ja see kuur alati kaugeneb.

Ajakirjanik Hannes Hermaküla: „Ideaalne suhe on see, et saad olla sina ise, sul on hingamisruumi, et teil on samad väärtused, mitte ainult aatelised- usulised, vaid on ka ühiseid huvisid.“

Filmirežissöör Alar Kivilo: „Mulle meeldib eestikeelne sõna „abielu“. Kui üks väsib ära ja ei jaksa, siis aitab teine, ja vastupidi. Selline lahe üksteise aitamine peab kindlasti olema. Kahekesi on lihtsam ja ka palju-palju lõbusam. Naer on tähtis. Oma kallimaga võiks olla mugav kas vaikida või millegi üle kirglikult vaielda. On tore, kui üks täiendab teist.“

