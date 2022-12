Eckhart Tolle: Egokesksed käitumismudelid, millele teiste juures kõige tugevamalt reageerid on ka sinus endas olemas

Kahtlemata eksisteerivad faktid. Kui väidad, et valgus liigub helist kiiremini ja keegi kinnitab vastupidist, on sul ilmselgelt õigus ja su oponent eksib. Seda saab kinnitada lihtsa tähelepanekuga, et välk eelneb kõuele. Nii pole sul mitte lihtsalt õigus, vaid sa ka tead, et sul on õigus. Kas see on seotud egoga? Võib olla, aga ei pruugi. Kui lihtsalt nendid seda, mida tead õige olevat, pole see üldse egoga seotud, sest puudub samastumine. Millega samastumine? Mõttemeele ja mentaalse seisukohaga. Kuid selline samastumine võib ligi hiilida väga lihtsalt. Kui märkad end ütlemas: „Usu mind, ma tean“ või „Miks sa mind kunagi ei usu?“, on ego juba ligi hiilinud. Ta peitub lühikeses sõnas „mind“. Lihtne väide: „Valgus on helist kiirem“, kuigi tõene, on nüüd illusiooni, ego teenistuses. See on nakatunud võltsi minatundega, isikustatud ja muudetud mentaalseks seisukohaks. „Mina“ tunneb end vähendatu või solvatuna, sest kusagil keegi ei usu, mida ta ütles.