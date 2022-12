Kui võtta keskeakriisi täie tõsidusega, siis annab see uusi kogemusi, õpetab iseennast tundma ja juhib muutumist küpsemaks isiksuseks

Keskeakriisis tekkiv alateadlik surmahirm on hirm vananemise ees. Ehk sealt siis ihalus noorema partneri järele, nii meestel kui sageli ka naistel. Või on tekkinud peas nihkes ettekujutus, et oledki noorem, kui passis kirjas on? Kõrvalseisjad itsitavad pihku.

Keskeakriisis inimesed on halastamatult enesekesksed, ego õilmitseb. Nad on oma senisest minapildist võõrandunud. Kõrvalseisjad näevad ja imestavad, kuidas nad on teadnud ja tundnud inimest ühesugusena ning nüüd on ta muutunud. Neile võib paista, et keskeakriisis kulgeja on justkui tunnelis. Oma maailmas.

Kas need üldse olidki suhted? Või olid need trofeed? Või olid sina neile trofee? Oled nõutu ega tea, kuidas edasi minna. Ehk võtaks veel üks uus suhe tühjustunde maha? Ehk seekord tõesti luua uuesti pere? Jälle mähkmed ja legod…? Aga see on ju ainuke suhtevorm, mida tead, et see on tõesti toiminud, ja pakkumine alustajate vanuseklassis 30–40 on suur.

Kui aga võtta keskeakriisi täie tõsidusega, siis annab see uusi kogemusi, õpetab iseennast tundma, juhib muutumist küpsemaks isiksuseks. Kriis juhib muutusi. Nagu ütleb sõber Priit: „Areng algab, kui seier on punases.“

Kui mootoril lähevad mõõdikud punasesse, siis jookseb see kokku. Inimene aga on peenem mehhanism – ta hakkab ennast ise ümber ehitama. Uuendama. Paremal juhul ka elu ja asju ümber hindama.

Seejärel võib rahuneda maha, et saaks võtta täie enesekindlusega vananemist. Olla rahul sellisena, nagu oled.

Keskeakriisil ei ole vanust, kuigi enamasti jääb see 40.–50. eluaasta vahele. Naistele võib olla kriitiline neljakümneseks saamine, mõni aasta sinna-tänna. Meestel mõned aastad hiljem. Mis aga huvitav, mõni jääb keskeakriisi kinni. Ei õpi ega arene ka siis, kui juba on üle viiekümne. Vahetab naisi või mehi ja lõpuks väsib ära, jääb sellega, kes on parasjagu olemas. Magatakse tüdinult eraldi magamistubades. Mis muidugi võib juhtuda ka lihtsalt mahakäinud suhtes.

Moraal on aga see, et kui sa oled vanuses 35–55 ja tunned, et sinu elus juhtub midagi erakordset, siis tea, et see on normaalne, aga mitte unikaalne. See on sinu tee ja püüa teistele mitte haiget teha.

Allikas: Heidit Kaio „Vestlused Priiduga. Lahutus“