Piirde kehtestamise oskust ja julgust mõjutavad lapsepõlves kogetud traumad

Kui sind manipuleeritakse uskuma, et vägivald on sinu süü, siis on see piiride rikkumine. Vägivald pole kunagi õigustatud, ükskõik mis põhjusel. Isegi kui vägivalla toimepanija on su ema või isa, elukaaslane või keegi, keda sa usaldad, selle juurde kuulub alati manipuleerimise faktor. Vägivalda kogenud inimeste jaoks on eriti raske uskuda, et keegi teine on valmis nende ootuseid täitma.