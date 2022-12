Lootus kui takistus

Lootus annab meile usu, et tulevikus juhtub midagi paremat, et saavutame meelerahu või jõuame Jumala kuningriiki. Lootusest saab justkui takistus. Kui suudaksid lootusest hoiduda, siis saaksid end tuua täielikult praegusesse hetke ja avastada selles rõõmu, mis on kogu aeg olemas.

Valgustumist, rahu ja rõõmu ei anna sulle keegi teine. Läte asub meis endis ning kui kaevume sügavuti praegusesse hetke, siis purskub vesi sellest välja. Selleks et päriselt elus olla, peaksime alati olema praeguses hetkes. Kui praktiseerime teadlikku hingamist, praktiseerime tegelikult praeguses hetkes olekut, kõik asjad toimuvad praeguses hetkes.

Lääne tsivilisatsioon paneb lootusele nii suurt rõhku, et me ohverdame selle nimel tänase hetke. Lootus on tulevikku suunatud. See ei aita meil avastada rõõmu, rahu, või valgustumist tänases hetkes. Paljud religioonid tuginevad lootusele ja minu õpetus lootusest hoiduda võib tekitada tugevat vastuseisu. Kuid šokk võib kaasa tuua ka midagi olulist.

Ma ei ütle, et peaksid lootusest täiesti loobuma, kuid ainult lootusest ei piisa. Lootus võib luua sulle takistusi ning kui viibid lootuse-energias, ei too sa ennast täielikult praegusesse hetke. Kui kanaldad selle (tulevikku suunatud) energia ümber, et olla praeguses hetkes toimuvast teadlik, oled suuteline tegema läbimurde ja avastad rahu ja rõõmu siinsamas praeguses hetkes, iseenda sees ja kõikjal enda ümber.

A. J. Muste, üks rahuliikumise juht 20. sajandil Ameerikas, on öelnud: „Teed rahu juurde pole olemas, rahu ise ongi see tee.“ See tähendab, et ühest meie pilgust, naeratusest, sõnast või teost piisab, et leida rahu just siitsamast praegusest hetkest. Igas meie sammus peaks olema rahu. Igas meie sammus peaks olema rõõm. Igas meie sammus peaks olema õnn. Kui oleme otsusekindlad, siis saame sellega hakkama. Me ei pea ootama tulevikku. Me saame naeratada ja lõdvestuda. Kõik, mida vajame, on siinsamas tänases hetkes olemas.

