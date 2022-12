Nõuanded, kuidas leevendada söögi- ja joogipohmelli nähtusid

Alkohol on diureetikum, mis tähendab, et see suurendab uriini eritumist ja põhjustab organismis vedeliku­kaotust. Veekaotusest tulenebki suurem osa pohmelusega seotud sümptomitest. Nn söögipohmell võib tekkida ülesöömisest, eriti kui on söödud palju rasvast toitu enne magamajäämist.