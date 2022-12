Tervenemise teekond saab alguse meeldivatest ja armastavatest mõtetest

Muutus on üks parimaid õpetajaid. Kuna muutused hirmutavad meid, siis ärgitavad need meid leidma sügavalt enda seest julgust, mida me isegi ei teadnud, et meis peitub. Muutused paluvad meil iga päev tõestada oma pühendumist iseendale. Muutused viivad meid pimedatesse kohtadesse ja lubavad meil täita need valgusega. Need näitavad meile meie endi tahke, mille olemasolust me ise midagi ei teadnud. Muutused aitavad meil mõista, et ebaõnnestumine ja edu on vaid sama mündi kaks poolt. Ja enne kui me arugi saame, näitavad need meile, kui mõjuvõimsad ja tugevad me oleme. Muutused ei palu meil minna kiiremini või kaugemale, kui me oleme valmis minema – need õpetavad meid kuulama oma südant ja võtma riske, mis meid vabastavad.