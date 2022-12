Kaks tarbijat viiest üle maailma arvab, et enamik inimesi eelistab kümne aasta pärast lihale taimseid alternatiive

Seejuures ütleb rohkem kui iga viies tarbija (22%) praegu, et sööb peamiselt taimset või lihavaba toitu, mis on kasvanud võrreldes 2019. aastaga, mil see oli 17%. See näitaja on kõrgem noorte seas, generatsioonides z ja y on see vastavalt 25% ja 26%. Generatsioonis x olevatest inimestest sööb peamiselt taimset või lihavaba toitu 20% inimestest ning vanematest inimestest 18%.

Lisaks on huvi taimse ja lihavaba toidu vastu suur. Kõige kõrgem on see taas generatsioonides z ja y, vastavalt 40% ja 43%; generatsioonis x on huvi taimse ja lihavaba toidu vastu 37% inimestel ning vanemate seas 28% inimestel.

„Hea meel on näha, et numbrid tõusevad ja üha rohkem inimesi on huvitatud taimsest toidust,“ rõõmustab Loomuse veganprogrammi Taimsed Valikud juht Anu Tensing. „Ent ilmselt ei tule see üllatusena ühelegi inimesele, kes vegantoiduga „sina“ peale saanud on. Veganalternatiive näeme söögikohtades ja poodides, neist kuuleme pea igapäevaselt meedias ja oma tutvusringkondades. Meie tulevik on vegan ja see on hea nii inimestele, loomadele kui ka tervele planeedile!“

Uuringu viisid läbi ning tarbijaaruande „Grains of Truth 2022“ tervislike ja jätkusuutlike toidusüsteemide kohta koostasid EAT (teaduspõhine ülemaailmne toidusüsteemi ümberkujundamise platvorm) ja GlobeScan. Uuringus osales ligi 30 000 inimest umbes 30 riigist üle maailma.



x põlvkond - sünd 1960. ja 1970. aastail pärast teise maailmasõja järgset beebibuumi

y põlvkond - millenniumi põlvkond, sündinud vahemikus 1980ndate algusaastad kuni 2000ndate algusaastad

z põlvkond - 1990. aastate keskpaigast kuni 2010. aastate alguseni