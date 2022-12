Kuidas hoida armastust?

Me kõik otsime armastust, see pole uudis kellegi jaoks. Me kujutame seda ette, soovime ja loodame. Meis elab kujutluspilt – mis oleks siis, kui me ta leiaksime. Me pühendaksime talle kogu aja. Näeksime vaeva ja ehitaksime üles ilusaima armastusloo. Me mõtleme, kuidas hakkaksime hommikuti kallimale tegema võileibu, mille peale paneksime südamekujulise vorsti. Me unistame, kuidas oleks pühapäevad muuta perepäevaks. Olla teineteise embuses vihmastel õhtutel ning naerda arulagedate filmide üle. Kuidas küll kõik oleks…

Armastus on nagu vananemine. Me võime vaid teiste juttude põhjal aimata, milline see tunne on või kuidas see kõik välja näeb. Vahel lausume isegi oma vanaemale, et saame aru, mida ta tunneb. Tegelikkuses pole meil sellest õrna aimugi. Kõik jõuab kohale alles siis, kui armastatu meie südame uksele koputab.

Mida tähendab hoida teise hinge ja südant oma kätel? Hoida seda nii kaua, kuni kätel hakkab kõrvetavalt kuum. Mida tähendab rääkida nii, et keegi tegelikult ka kuulab? Mida tähendab kokkukasvamine? Mida tähendab koos kortsude lugemine teineteise näol ning selle kõrval ikka üksteise armastamine? Milline tunne on jalutades hoida teineteise kätt ka siis, kui on raske liikuda, kuid teise toetus aitab edasi sammuda? Mõista seda, kui koos on oldud nii kaua, et enam ei ole algusaegade kirge, aga alles on seesama austus, armastus ja hoolimine. Mida tähen - dab mööda vaatamine nendest väikestest asjadest, mis tunduvad suured? Mis tähendab lihtsalt ausalt armastada?