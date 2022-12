OSHO: Miks sa alati tormad? Kas on midagi sellist, mida sa näha ei taha?

Sa tead, et sa pole midagi väärt. See mõte on väga sügaval su teadvuses: et sa pole midagi väärt; et sa oled täiesti väärtusetu. Loomulikult on parim viis enda juurest ära saada. Kõik teevad seda omal viisil: mõni jookseb raha järele, mõni jookseb võimu järele, mõni jookseb lugupidamise järele, mõni jookseb vooruse, pühakuks saamise järele.

Aga kui sügavamale vaatad, siis ei jookse nad millegi järele, vaid millegi juurest ära. See on lihtsalt vabandus, et keegi jookseb hullumeelselt raha järele – ta petab end ja kogu maailma. Reaalsus on see, et raha annab talle hea vabanduse, mille järele joosta, ja varjab tõsiasja, et ta jookseb enda eest ära. Sellepärast ta kogubki raha, aga jõuab tohutu masenduse ja ängistuseni. Mis juhtus? See oli ta eesmärk ja ta ju saavutas selle – ta peaks olema maailma kõige õnnelikum inimene. Aga inimesed, kes on saavutanud edu, pole maailma kõige õnnelikumad, vaid kõige õnnetumad! Mis äng see neil on? See, et kogu nende jõupingutus on läinud vett vedama. Nüüd pole millegi järel joosta, ja äkitselt kohtuvad nad endaga. Oma edu tipul ei kohta nad kedagi muud kui iseennast. Imelik küll, aga see ongi see kutt, kelle eest nad on ära jooksnud. Sa ei saa enda eest ära joosta.