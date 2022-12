NÄDALA TAROSKOOP 12.- 18.12 | Edasi viib otsekohesus ja ausus

Nädala kaart on karikate neli. Nüüd saad kogeda õppetunde, kus tuleb mõista, et oluline on see, mis sul on olemas, mitte see, mis oleks võinud olla või millest sa ühel või teisel põhjusel tunned, et oled ilma jäänud. On aeg keerata on fookus nendele „õnnistustele“, mis sinu elus hetkel reaalselt juba on ja olla nende eest tänulik. See toob sind tagasi reaalsusse ja mõistmisse, et sinu elus on palju imelist.