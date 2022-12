Loomus kutsub veetma jõule loomasõbralikult

„ Jõuludel kutsutakse alati hoolima kõigist inimestest, ent mis oleks, kui laiendaks seda hoolivust ka loomadele?“ küsis Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller. „Loomasõbralike jõulude pidamine pole tegelikult ka üldse raske, retsepte, kuidas taimseid jõuluroogi valmistada, on järjest enam. Kui aga ise ei jõua süüa teha, leiab poest alternatiive nii verivorstidele kui ka veganmärgistusega jõulukapsast ja piparkoogitainast.“

Omalt poolt loosib Loomus Facebooki ürituse Loomasõbralikud jõulud 2022 osavõtjate vahel välja põnevaid kingitusi, et tuua veel lisaks kuhjaga jõulurõõmu ja loomasõbralikkust aasta viimastesse päevadesse.