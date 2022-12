Ärevusest vaba meele ettekujutamine on ärevate mõtete nõrgendamise oluline osa. Kui üritad ärevust lihtsalt lämmatada, ei pruugi see toimida, kui sul pole ärevate mõtete asenduseks midagi välja pakkuda. Kujuta ette, et su aias on auk. Muruvihmutid täidavad selle iga päev veega. Vesi tõmbab ligi sääski, seega lähed iga päev välja, et auku veest tühjendada. Kuna auk on suur, nõuab see kohustus palju aega ja energiat. Aga järgmisel päeval asuvad vihmutid taas tööle ja täidavad augu veega.

See ärritav tsükkel jääb su elu koormama, kuni võtad midagi ette augu täitmiseks. Võid sinna istutada puu või roosipõõsa – nii on vett täis augu asemel nüüd midagi ilusat ja meeldivat.

Aga mida istutada oma pähe ärevate mõtete asemele? Alljärgnevate küsimuste üle mõtisklemine võib sul aidata ärevate mõtete asemele midagi meeldivamat leida. Pane oma vastused märkmikku kirja.

• Millest mõtled siis, kui sa pole haaratud ärevatest mõtetest?

• Millal oled sa kõige vabam ärevatest mõtetest?

• Millest tahaksid mõelda siis, kui ärevad mõtted poleks nii intensiivsed?

• Mida saaksid teisiti teha, kui ärevus sind tagasi ei hoiaks?

Neile küsimustele põhjalikult vastates saad paika panna eesmärgid, mis sobiksid ärevust asendama. Ära mine sellest mudasest august vett välja kandma. Istuta sinna midagi ilusat ja aita sel kasvada.

Toida oma uusi mõtteid

Kas poleks tore, kui saaksime kohe automaatselt mõelda uusi ja paremaid, ilma ärevuseta mõtteid? Kui sa oled seda proovinud, siis sa juba tead, et kahjuks see ei käi nii lihtsalt. Uued mõtted ei asu kohe vanade ärevate mõtete asemele ja põhjuseks on see, et neid tuleb toita, enne kui nad kasvama hakkavad ja meeles valitsevaks saavad, lükates ärevad ja negatiivsed mõtted sealt välja.

Kui asendad ärevad mõtted uute ja positiivsetega, on oluline nende eest tähelepanelikult hoolitseda. Uute mõtete toitmiseks võid kasutada alljärgnevaid strateegiaid.