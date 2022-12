Kas sind koheldakse emotsionaalselt vägivaldselt?

Juba sõna „vägivald“ ise sisaldab häbi elementi – meie kultuuriruumis on igasuguse vägivalla ohvrite häbimärgistamine tavaline ning igal sammul antakse neile märku, et nad on nõrgad, sest ei astu vägivallale vastu. Kuid vägivalla ohvriks sattumises pole midagi häbiväärset – ning kahjuks on emotsionaalne vägivald väga levinud. Emotsionaalne vägivald on palju levinum kui füüsiline vägivald kõigis ühiskonnakihtides sõltumata inimeste sissetulekust, nahavärvist või usutunnistusest. Raske on määratleda, kui palju mehi ja naisi maailmas emotsionaalse vägivalla all kannatab, aga me teame, et see number on astronoomiliselt suur. Ühe tuntud uuringu väitel on 35% kõigist abielus või vabaabielus olnud naistest kogenud emotsionaalset vägivalda. Uued, NISVS (National Intimate Partner & Sexual Violence Survey; riiklik lähisuhtepartnerite ja seksuaalse vägivalla uuring) poolt avaldatud andmed väidavad, et umbes pooled ameeriklased peavad taluma oma partneri poolt pealesunnitud emotsionaalset vägivalda, mis võib kesta kogu elu.