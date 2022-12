ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge „Teraapilised vestlused“|Astroloog Tiina Varatalu: „2023. aastal oleme väga sügavas ümberkujunemise perioodis“

Kõrgemate rütmide järgi on inimkond tervikuna hetkel sügavas ümberkujunemise perioodis. Kosmose kõrgema korrapära järgi on aga igaüks alati täpselt õigel ajal õiges kohas.

Tiina hinnangul oli koroonaepideemia inimese teadvusele kui „final call“ lennujaamas. See viis inimeste tähelepanu koheselt väliselt iseendale ja tõstis fookusesse inimese isikliku vastutuse teema. Looja nägemuses on inimese eesmärgiks olla parim versioon iseendast. Selle teostamine on aga igaühe enda looming ja vastutus. Internetiajastul on igaüks vastutav ka selle eest, kuidas ta meie ühisruumi kasutab, kas enese ja teiste kasutajate suhtes lugupidavalt või viha ja hirmu külvamiseks. Samuti peab igaüks ise otsustama, kui palju ja millist informatsiooni ta tarbib. Kõike valimatult sisse ahmides võime üksinda oma arvuti ees hirmu kätte äragi surra.