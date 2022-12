Inimlik suhtlus, tasuta headus ja lihtsad asjad

David Vsevjov: „Sõltub muidugi situatsioonidest ja mida selle puudutamise all mõelda. Asjad, mis mind puudutavad, võib jaotada kaheks. Üks on see, mis seondub elavaga ja valdavalt inimestega. Teine seondub kõige muuga, tinglikult loodusega, selle ruumiga, kus sa viibid – see kõik puudutab. Kui ma pean pidama loengut või kui mind kutsutakse esinema, siis mind väga puudutab see ruum, kus ma viibin. Nii et see puudutus ja selle määratlemine sõltub väga palju situatsioonist. Mind puudutab ka ilm ...

Mind puudutab südamest mõnede inimeste käitumine. Kui ma jälgin mingeid asju, mis toimuvad Eestis kui riigis ja kui ma vaatan ja mõtlen ka mingite otsuste või sõnade peale, mis kostuvad mõne poliitiku suust; kui ma näen, et mingisugused inimese enda või organisatsiooni kitsad huvid asetatakse kõrgemale Eesti riigi huvidest, siis see ju loomulikult puudutab – ja puudutab just niimoodi, et häirib. Kui ma näen mõnda inimest kuskil kaupluses ebaviisakalt või pretensioonikalt suhtlemas mõne klienditeenindajaga – jällegi puudutab. Ilmselt tõesti, kui hakata mõtlema, siis need puudutused, nii positiivsed kui ka negatiivsed, on ikkagi inimestest tulenevad. Suhtlus, nii kauge kui ka otsene.“

Ivo Linna: „Ma ei ole väga iga asja peale vesistaja, aga siis on küll pisar silmas, kui mu väike lapselaps Evi kes on umbes 3-aastane, tuleb naeratab sulle näkku ja võtab kaela ümbert kinni – kõik, ma olen müüdud mees kohe!

Mõnikord on mul tulnud ka laval pisar silma, seda ei juhtu tihti, kuid kui mõne loo esitamine on minu jaoks täiuslik, kõik on ilus, siis ma tunnen, kuidas mul on klomp kurgus, nii nagu omal ajal oli nende isamaaliste laulude laulmisega. Vaatad seda rahvamassi, kes kõik laulavad kaasa ... ja me laulame neid isamaalisi ju siiamaani!“