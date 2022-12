Jõukus on sinu sünnipärane õigus ja sinu käes on võti igas eluvaldkonnas suurema külluse saamiseks, kui suudad ettegi kujutada

Sa pead oma mõtetega saatma uue signaali ja need mõtted peaksid keerlema selle ümber, et sul on praegu olemas enam kui piisavalt raha. Sa pead tõesti oma kujutlusvõime appi võtma ja teesklema, nagu sul oleks soovitud raha juba olemas. Ja seda on väga lõbus teha! Sa märkad rikkuse teesklemise ja uskumise käigus, et tunned end raha suhtes kohe paremini, ning mida paremini sa end tunned, seda rohkem hakkab raha sinu ellu voolama.

Kui usud, et oled küll keskendunud küllusele, aga mingit raha ei ole ilmunud, siis ei tähenda see, et külgetõmbeseadus ei toimi. Ei saa kunagi väita, nagu külgetõmbeseadus ei toimiks, sest see toimib igal hetkel. Igaüks meist tõmbab igal hetkel oma elus midagi ligi. Kui sa pole saanud seda, mida tahad, siis näedki külgetõmbeseaduse kasutamise tagajärge. Kui sul pole seda, mida tahad, ning täheldad, et sul seda pole, ning sa mõtled sellest, et sul seda pole, siis sa loodki olukorra, kus sul pole seda, mida tahad. Sa kas tõmbad ligi seda, mida tahad, või tõmbad ligi soovitu puudumist. Sa lood igal juhul ja seadus reageerib sulle igal juhul. Ja see on nii, sest seadus on täpne, korrektne ja eksimatu. Kui tundub, et seadus ei toimi, siis võid kindel olla, et viga pole seaduses. Kui asjad ei ilmu ellu nii, nagu soovitud, siis on alati põhjus selles, et inimene ei kasuta seadust õigesti. See on suurepärane uudis! Kõndima hakkamine nõudis ju samuti harjutamist. Sõitma õppimine nõudis ju samuti harjutamist.