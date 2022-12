Tõde paljastab võltsjulguse

Küsimus nõrkusest ja tugevusest on ühtlasi küsimus tõest. Nimelt paljastab tõde võltsjulguse. Tõde püüab raputada inimese enda loodud klantspilti ja toob selle alt reaalsuse päevavalge ette. Tõde juhatab inimese tegelikkuse juurde. See, et inimene on nõrk, on reaalsus. Teistsuguseid inimesi pole olemas. Üks inimolemuse suuri saladusi on see, et ta avastab enda nõrkust leides oma identiteedi, kirjutab Tommy Hellsten.