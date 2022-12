Mis juhtub siis, kui sa ei oska või ei taha oma emotsioone kontrollida?

Sinu töövõimekus võib langeda. Sa kulutad oma energia üleelamistele, mis väsitavad ja kurnavad ning lõpuks puudub sul jõud ennast teostada ja edu saavutada.

Negatiivsed emotsioonid tekitavad inimeses tunde, et kõik on halvasti ja kõik on minu vastu. Enesehinnang langeb, sa jääd ennast ja teisi süüdistama, hävitad oma tervist ja sul tekib depressioon. Emotsioonide eitamine ja südamesse võtmine ei ole väljapääs. Kui tahad elus edu saavutada, tuleb oma emotsioone mõistma ja kontrollima õppida. Nii saad reaalselt toimuvat hinnata ja adekvaatselt tegutseda. Emotsionaalselt tasakaalus olles leiad igale olukorrale õige lahenduse.

Emotsioonidega toimetulekuks tuleb alustada nende tunnistamisest. Õpi oma emotsioone tundma ja kirjeldama: ma olen kurb, ma olen tige, ma olen ärritunud, ma olen rõõmus. Kui sa ei oska oma üleelamisi teadvustada, siis sa ei mõista, millist rolli emotsioonid sinu elus mängivad. Alates hetkest, mil sa oma emotsioone vastu võtta oskad, algab ka oskus neid kontrollida.

Analüüsi, millest su emotsioonid räägivad ja milles seisneb sinu jaoks nende väärtus, eriti negatiivsete emotsioonide väärtus. Mida üleelamised sulle näidata tahavad? Millele su tähelepanu juhivad? Mille üle pead mõtlema? Mida tuleb muuta? Ole nendele küsimustele vastates aus. Võib-olla tahab mõni vana solvang märku anda, et vajad tunnustust. Tigedus võib sind näiteks teise inimese hävitava käitumise eest kaitsta, hüsteeritsedes tahtsid sa võib-olla kellegagi manipuleerida. Variante on palju. Kui emotsioonide taga peituvaid põhjuseid hindama õpid, siis lahustuvad need automaatselt ja kaovad.

Ära kõike endaga toimuvat südamesse võta. Kui keegi on su peale karjunud, ei tähenda see, et sina oled süüdi.