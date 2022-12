NASA kosmoselaev Orion asus koduteele

Esmaspäeval pani Orion oma mootorid Kuu lähistel täistuuridel tööle. Selle lükke jõul on kapsel nüüd kursil, kus see lõikub Maa omaga pühapäeval kell 19.30 Eesti aja järgi. Tegu on järgmise põlvkonna kuulaeva mehitamata katselennu viimase suure manöövriga. Seni on missioon kulgenud igati plaanipäraselt, vahendab BBC News.