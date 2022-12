Leia õige partner: Ideaalne aeg alustamiseks on kohe

Me mõtleme, et ei saa ühe või teise inimesega rääkida, sest ta on koos sõpradega või ta pole meile veel naeratanud. Selline edasilükkamine on levinud. Sel viisil on mittetegutsemist lihtne õigustada. Otsustame keha vormi ajada, kuid selle asemel, et kohe tegutseda, jääme ootama, sest me pole saavutanud veel parimat vormi, oleme sel nädalal liiga hõivatud, kavatseme alustada siis, kui tunneme end vähem väsinuna, kui saame rohkem aega sellele pühendada ... ja enne kui me arugi saame, on möödunud järjekordne aasta ilma edusammudeta, sest oleme oodanud ideaalset momenti.