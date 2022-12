Minimeditatsioon lastele „Kuldne valgus“

Minimeditatsioonid kestavad umbes viis minutit, oleneb lugemise kiirusest ja pauside pikkusest. See aeg on piisav alustamiseks. Kui viiest minutist hakkab väheks jääma (see aeg tuleb ruttu), siis hakake tasapisi teksti juurde improviseerima. Oluline on arvestada lapse huvidega ja meditatsiooni eesmärgiga. See on väga põnev ja arendav väljakutse .

Hea on mediteerida ühel ajal ja ühes kohas, nii on kergem uue tegevusega harjuda. See koht peaks olema vaikne ja turvaline, valige see koos. Asend peab olema lapsele mugav, siis suudab ta paremini lõdvestuda. Ideaalne on rätsepaiste, aga võib ka toolil istuda või lamada. Istudes on oluline selg loomulikus asendis sirge hoida, nii on rindkere vaba hingamise jaoks. Jalatallad peavad olema vastu maad, et püsiks ühendus maaga. Lamamisasendi puhul peab jälgima, et laps ei jääks magama.