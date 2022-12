Lea õpetas mulle kannatlikkust ja mõistmist

Ainol oli väga suur plaadikogu, kus oli üle 1000 plaadi. Eriti meelsasti kuulas Lea lapsena meeskoori lauludega plaate. Hiljem, kui Aino läks tööle laeva peale, täienes plaadikogu lääne muusikaga. „Olin Helsingis riidepoes ja müüja ütles, et täna öösel suri Elvis Presley (16. augustil 1977) ja et täna on tema plaadid Helsingis väga odavad. Ma ostsin tookord viis plaati ja need kuulati ribadeks.“

Meremeestest vanematel oli Soomes sõpru ning nad läksid ühele neist külla. Lea käis 1. või 2. klassis. Perekond läks muusikapoodi. Least viis aastat vanem õde Ulla ei huvitunud üldse seal müüdavast kaubast. Lea vastupidi ei tahtnud poest lahkuda. Ema-isa läksid koos vanema lapsega linna peale ning Lea jäi üksi muusikapoodi, kuigi ta müüjaid ei tundnud ja soome keelt ei osanud. Kui ülejäänud pere tagasi tuli, oli Lea jõudnud proovida kõiki pille ning müüja ütles veendunult, et nad peavad lapsele pilli ostma. Lea ei olnud mitu tundi igavust tundnud ega vanemate järele küsinud.

Kord, kui Leal oli muusikakoolis klaverieksam, helistas õpetaja ja teatas, et Lea ei tulnud eksamile. Ema vastas, et teda ei ole ka kodus. Lea saabus koju õhtul kaheksa paiku üleni mudasena.

Ema Aino arvates oli Lea muusikaanne pärit isapoolsest suguvõsast. Isa Viktori sugulased on Öpikud, kes olid väga musikaalsed. Ka Viktori perekond, välja arvatud üks vend, oli muusikaandega, aga kuna nemad olid adventistid, siis avalikult esineda nad ei võinud. Aino suguvõsas on samuti muusikageen olemas. Näiteks tema vanaisa tegi viiuleid.

Muusikahariduse omandamist alustas Lea samal ajal koolitee algusega. Kõigepealt Viimsi muusikakool. Alates 9. klassist Tallinna muusikakeskkool Kivimäel Nõmme linnaosas ja pärast seda Tallinna konservatoorium. Muusikakoolides õppis Lea viiulit, konservatooriumis aga muusikapedagoogikat. Ta õppis ka kontrabassi ja teisi pille. Koorijuhtimist õppis Venno Laulu juures. Professor Laul on Ainole tunnistanud, et Lea oli väga andekas õpilane ja oleks võinud ka dirigendiks hakata.

„Oot-oot, sa saed endal käed otsast!“ pidi ema tütre indu tagasi tõmbama. Kui

Leal oleks meister kõrval olnud, oleks ta kohe puutööd õppima hakanud.

„Tema elas oma elu väga kiiresti läbi. Mul tekkis üks omapärane tunne, kui ta oli Eesti Naise kaanel veebruaris 2017. Ma mõtlesin: „Miks Lea seal on? Kõik on seal vähemalt 50aastased ja vanemad. Miks tema nii noorelt seal on?“ Selline taju tekkis, et ta elab liiga ruttu oma elu. Mul käis ajakiri Tiiu ja ma siis naersin Leale, et varsti oled Tiiu kaanel ka.“

Erilise tajumisvõime päriski Lea tõenäoliselt emalt. Lea arendas seda võimet edasi. Aino mäletab, kuidas ta tunnetas, et Robiga on midagi valesti. Helistas klassijuhatajale ja õpetaja ütleski, et just tahtis rääkida Robist.

Lea usaldas väga oma ema. Isaga olid tal teistsugused suhted, sest isale ei meeldinud see muusika, mida Lea tegi. Talle ei meeldinud, et Lea ei läinud viiuliga edasi. Selle koha pealt oli tal isaga lahkarvamusi, kuigi valju häälega nad ei tülitsenud.

Emaga rääkis Lea igasugustel teemadel. Vahel oli emal endal tunne, et tütrel on midagi südamel, ja siis ta küsis: „Lea, kas sul on midagi rääkida?“

„Miks sa arvad, et midagi on?“

„Ma ei tea, mul on selline tunne.“

Ja siis Lea rääkis.

Ükskord sõitis Lea Robi isa auto katki – tagurdas teisele autole otsa. See oli krooniaeg. Lea ütles, et remont maksab 5000.

„Issand, Lea, meil ei ole praegu seda raha!“

„Ma pean maksma.“

Aino laenas sõbrannalt ja vajalik summa sai makstud. See lugu jäigi isa eest saladusse.

Enne laeva peale tööle asumist töötas Aino õpetajana. Ta mäletab, kuidas üks lapsevanem kurtis, et laps ei taha lugeda, ja Aino mõtles, mis jutt see on, et ei taha lugeda. Ta enda vanem tütar Ulla õppis õhinaga tähti ja sai ka lugemise varakult selgeks. Aga kui sündis Lea, sai Aino tunda, mida tähendab, kui laps ei taha lugeda. Lea laulis ja mängis pilli, aga lugeda ei tahtnud.