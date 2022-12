Veenusel vist ikka ei olegi eriti palju fosfaani

Kahe aasta eest tekitas teadus- ja teadushuvimaailmas elevust teade, et fosfaani, fosfori ja vesiniku keemilist ühendit valemiga PH 3 paistab maapealsete teleskoopidega tehtud vaatluste põhjal Veenuse atmosfääris olevat umbes 20 miljardikosa jagu.

Maal toodavad inimese jaoks mürgist fosfaani mõned bakterid. Et teadlased ei osanud välja mõelda puht-füüsikalist või keemilist allikat, millest Veenusele nii suurel hulgal fosfaani võiks tekkida, käisidki nad välja mõtte, et see aine võib olla kohalike bakterite tehtud.