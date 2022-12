Just see on naises mehe jaoks kõige ligitõmbavam!

Kuulen sageli kommentaare, et mehed kardavad tugevaid ja iseseisvaid naisi. See võib mõnedel juhtudel tõsi olla, kuid nagu juba öeldud, siis sinu tähelepanu ja tundeid vääriv mees just otsib neid omadusi. Aga see ei tähenda, et sa pead sellele oma naiselikkuse ohvriks tooma. Tegelikult tahan ma öelda, et sinu suurimaks tugevuseks võib tegelikult just olla sinu erakordne võime olla naine!

Elame ajal, mil naised moodustavad suurema osa töötavast elanikkonnast kui kunagi varem. Naised on rahaliselt sõltumatud, sest paljud varem võrdõiguslikkuse saavutamist takistanud kultuurilised ja sotsiaalsed barjäärid on kadunud. Naised ei vaja mehi enam selleks, et keegi neid üleval peaks ja kaitseks. Kõigi nende uskumatult positiivsete arengute tõttu näivad mehed ja naised olevat segaduses, kuidas nihe rollides mõjutab arusaamu mehelikkusest ja naiselikkusest.

Kuid üks asi pole muutunud, kehtis see enne ja kehtib ka nüüd: kõige sügavamal tasandil on naiste naiselikkus see, mis meeste jaoks kõige atraktiivsem on. Sõltumata sellest, kes rohkem raha teenib või lapsi lasteaeda viib, mehed on programmeeritud reageerima naiselikkusele. Ja tõele au andes on see nii seepärast, et meie, mehed, vajame naisi, et end mehelikuna tunda. Sa võid selle kohta öelda yin ja yang või nimetada seda kaheks pusletükiks. Millist metafoori me ka ei kasutaks, selge on see, et sugude omavahevahelises külgetõmbes on midagi põhiolemuslikult ürgset.

Kõik mehed vajavad tunnet, et nad pakuvad midagi, ilma milleta naine elada ei saa. Mees ei pea tundma seda sõna asises mõttes. Mehel pole vaja õhtul voodisse heita teadmisega, et kui poleks teda, ei saaks ta naine autol õli ära vahetatud. Aga tal on vaja seda tunda emotsionaalsel tasandil. See rahuldab tema instinktiivset vajadust hoolisteda ja kaitsta.