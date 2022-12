Alexis Varnum: Käimas on olulised energeetilised uuendused

Järgmise kahe-kolme kuu peamine ülesanne on minna välja oma virtuaalsusest reaalsusse. Reaalsus on see, mis hetkel sinu elus on. Teadvusta, et virtuaalsus on sinu illusioonide, eksimuste, oletuste, soovide ja fantaasiate tulemus. Keskmine inimene viibib 90% ajast enda virtuaalmaailmas (ja ma ei räägi istumisest sotsiaalvõrgustikes või YouTube'is).