NÄDALA TAROSKOOP 5.- 11.12 | Ees ootavad elumuutvad sündmused

Nädala kaart on karikate seitse. Sul on suured unistused ja kõrged ootused, kuid sa ei suuda neid hetkel ellu viia ühel lihtsal põhjusel - sinu lootused ei põhine reaalsusel, vaid on suuresti illusioonid. Selleks, et tõesti midagi muuta, pead sa oma plaanid paika panema realistlikult ning hakkama vägagi plaanipäraselt ja organiseeritult tegutsema.

Nädala võtab kokku karikate kaheksa. Sinu elus saabub aeg, kus pead midagi maha jätma, mis sind enam ei teeni ning liikuma enda jaoks tundmatusse tulevikku. Sul on tegelikult olemas kõik, et võiksid olla õnnelik ja rahulolev, kuid ometi on hetkel asjad pisut tasakaalust väljas. Võta endale aega, et leida taas enesekindlus ja sisemine rahu ning tasakaal.

Tervise osas ei ole kõige lihtsam nädal. Probleeme võib esineda hormonaalsüsteemiga ning ka stress ja ärevus võivad ligi hiilida. Seetõttu on väga oluline lubada endale piisavalt puhkust ja liikumist värskes õhus. Selle juures tuleb aga kindlasti tähele panna seda, et külm ja rõske ilm on salakaval ning riietuda tuleks alati vastavalt ilmastikule.

Südameasjade osas on samuti ees ootamas muutus. Võid saada uudiseid, mille ilmsikstulek on lausa elumuutev, seda nii positiivses või ka negatiivses mõttes. Praegu on aeg, kus varjul hoitud saladused tulevad päevavalgele ja inimesed tulevad lagedale asjadega, mida on pikalt endas hoitud. Muutusi ei tuleks aga karta, sest need toovad kaasa selguse ja võimaluse edasi liikumiseks.

Nädala energiaid esindavad kuu ja surm. Kõik ei ole praegu nii nagu esmapilgul näib. Seda tasub meeles hoida. Kasuta julgelt oma sisetunnet asjade ja olukordade hindamiseks. Pööra tähelepanu sellele, mida universum püüab sulle näidata. Nii sinu unenäod, kui sind ümbritsev sünkroonsus juhivad sind selleni, mida pead mõistma või teadma. On aeg muutusteks. Sinu elus toimub midagi, millel on oluline tähendus.

Nädalat iseloomustab karikate kolm. Sel nädalal on sinu elus puhumas väga positiivsed tuuled. Saad tunda rõõmu kellegi või millegagi taaskohtumisest, mis lõpetab sinus tekkinud igatsuse ja isegi pisikese melanhoolia. Samuti on sul nüüd põhjust tähistada mõnda toredat sündmust. Kohtud sõpradega, veedad toredasti aega ning tunned elust mõnu.

Nädala võtab kokku müntide neli. Sinu eesmärgiks on tuua oma ellu stabiilsus, rahu ja kindlustunne. Selle saavutamiseks võid aga kippuda klammerduma, kuid tead ju isegi, et selline teguviis pakub vaid petlikku rahu. Peaksid leidma harmoonia ja tasakaalu iseenda seest, sest vaid nii oled tugev kõigi nende tormide vastu, mis sind muidu kõigutavad.

Nädala kaart on müntide kaheksa. Nüüd nõutakse sinult pühendumist. Mis iganes see on, mida sa teed, sul tuleb hingega asja juures olla. Pööra tähelepanu ka detailidele ja loe ridade vahelt, nii saad hoopis rohkem teadmisi ja informatsiooni. Õpi olema hetkes ja keskenduma. See laseb sul nautida seda, mida teed või siis hoopiski avab su silmad ja ehk märkad, et mõni asi on sinu elus selline, millest võiksid hoopiski vabaneda.

Nädalat iseloomustab müntide kuus. Sel nädalal on esiplaanil rahaga seotud teemad. Pead ise raha välja andma ning ootad ka kusagilt saabuvat rahasummat. Lisaks sellele peaksid nüüd enda jaoks lahti mõtlema ka laiemalt töö ja rahaga seotud teemasid. Kas tunned, et annad rohkem, kui vastu saad? Või tunned hoopis, et oled kellelegi võlgu? Katsu leida rahaasjades tasakaal.

Nädala energiad võtab kokku mõõkade kuus. Kui sa oled tundnud, et soovid muutusi ja asjade paranemist, ükskõik mis eluvaldkonnas, siis nüüd võid kergendatult hingata. Suudad leida hingejõudu ning toimivaid lahendusi, mis lasevad sul oma probleemid seljatada ning liikuda helgema tuleviku suunas. Ainus, mida pead suutma teha, on elu usaldamine. Enne ei saa tulla sinu ellu positiivseid muutusi, kui sa pole oma aja ära elanud tunnetest ja kogemustest lahti lasknud.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on saatan. Nüüd kipuvad esiplaanile tõusma need teemad, mida hoiaksid pigem varjul nii enda kui teiste eest. Ole tähelepanelik, sest kõik see, mis on seotud erinevate sõltuvustega, aktiveerub. Võimenduvad ka inimese ürginstinktid ja see võib sind panna käituma ettearvamatult. Enne kui teed mõne mõtlematu teo, võta endale aega, et pisut järele mõelda.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab sauade seitse. Tunnetad enda ümber pinget ja sellest tulenevalt võtad igaks juhuks sisse kaitseasendi. Kõige olulisem on sul jääda kindlaks oma uskumustele. Ei ole vaja oma veendumustest taganeda pelgalt sellepärast, et see aitaks ära hoida teistepoolse halvakspanu või pingelised suhted. Kui tunned, et oled teinud õige otsuse, siis vajadusel leiad endas jõu ka oma seisukohti kaitsta.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku müntide viis. Võid tunda end nüüd pisut ebakindlalt ja tulevikule mõtlemine paneb sind muretsema. Ära unusta, et alati on olemas lahendused ning abi. Sa pead enda uhkuse või hirmu alla suruma ning paluma vajadusel abi ja toetust. Ükskõik, kas tegu on majandusliku või hingelise murega, kõige jaoks on olemas lahendus.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab kohtupäev. Nüüd on saabunud aeg vabastada end kõigest sellest, mis sind enam ei teeni. Kui sul on negatiivseid mõttemustreid, mõni halb harjumus, millest soovid vabaneda või sassis suhted, siis just nüüd on hea aeg, et nendega tegeleda. Sa pead mõistma, et universumi seadus on selline - mida annad, seda saad ka tagasi. See kehtib nii selles osas, kuidas iseennast kohtled, kui ka teistega suhtlemisel.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on mõõkade üheksa. Sinu elus on mingi ärevus ja mure. Ära lase sel üle pea kasvada, vaid katsu vaadata lähemalt, mis on selliste ebameeldivate tunnete põhjustajaks. Pea alati meeles, et sa ei saa küll kontrollida elu käike või teiste inimeste tegusid, kuid sul on alati võimalik valida, kuidas neile reageerid. Vaata üle oma suhtumine ja leia alati kõiges midagi positiivset.

Ilusat uut nädalat!

