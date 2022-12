Pane tähele! Nende kolme sodiaagimärgi jaoks saab detsember olema keeruline aeg

Päike jätkab liikumist läbi tulemärgi Amburi kuni 21. detsembrini ja sellega julgustatakse kõiki avastama uusi horisonte teadmiste, tarkuse ja isiklike tõdede jagamise kaudu. Kuigi see hooaeg pakub rohkelt seiklusi, võib Amburi muutlik olemus muuta enamiku ettevõtmisi üsna põgusaks. Amburi hooaeg seisneb selle nautimises, mida iga hetk endaga kaasa toob, sõltumata tulevastest tagajärgedest. See on ka peamine põhjus, miks järgmised kolm märki ei pruugi olla pühadest vaimustuses.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Detsember on seotud piiride seadmisega, kuid sellisel viisil, mis lõpuks pakub teile rohkem vabadust ja ruumi kasvamiseks. Kuna päike jätkub sel kuul teie kaheksandas majas, kutsutakse teid üles mõtlema, kuidas te teistele paistate. Kui teie lähisuhetes pole selgeid piire paika pandud, on käesolev hooaeg selle parandamiseks ideaalne aeg. Kuna te olete alati meeleldi teisi abistamas nõu ja jõuga, siis võivad lähedased seda võtta kui midagi iseenesestmõistetavat ning see toob kaasa rohkem kahju kui kasu. See kuu on aeg, kus peate tegelema oma piiridega, kuid see pole sugugi kerge.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Teid kutsutakse üles keskenduma oma tööle, harjumustele ja rutiinile. Kuu juhitava sodiaagimärgina on oluline, et lubaksite oma igapäevaellu palju paindlikkust ja vabadust, kuid samuti on oluline, et järgiksite mingit struktuuri. Kuigi kõik päevad ei näe välja ühesugused, on just teie pisikesed rituaalid need, mis aitavad lõpuks parimal viisil toimida. Jätke kindlasti ruumi paindlikkusele, sest mõned teie kõige seikluslikumad ettevõtmised leiavad aset just kõige argisematel hetkedel.

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)