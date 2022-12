Hea tervise saladus on sinu enda kätes

See, millele vastu hakkad, jääb püsima nimelt seetõttu: millelegi vastu seismine tähendab seda, et sa ei taha seda mingi hinna eest, mida külgetõmbeseadus tõlgendab kui tahtmist ja seega tõmbad seda endale veelgi rohkem ligi. Tegelikult on nii, et mida rohkem sa ei taha seda haigust, mis sind vaevab, siis seda rohkem seda võimendad. Haigusele vastu seistes lisad haigusele rohkem tundeid, energiat ja jõudu ning tood seda meeletu kiirusega juurde. Haigus saab nõnda üksnes suureneda, sest seadus on selline.

Sinu tervis on sinu kätes. Ükskõik kus oled praegu ja mis on sinu elus juhtunud, võid teadlikult hakata valima oma mõtteid ja nii muuta oma elu. Pole olemas sellist asja nagu lootusetu olukord, nii nagu ei ole olemas sellist asja nagu ravimatu haigus. Mingil hetkel on iga niinimetatud ravimatu haigus terveks ravitud. Minu mõttes ja minu loodavas maailmas ei ole olemas midagi „ravimatut“. Selles maailmas on sinu jaoks ruumi küllaga, nii et tule liitu minu ja kõigi teistega, kes juba siin on. See on maailm, kus „imed“ on lausa igapäevased sündmused. Siin maailmas on ülevoolavalt palju head tervist ja heaolu ning kõik head asjad on olemas praegu sinu sees. Kõlab taevalikult, kas pole? See ongi taevas.