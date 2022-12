Valmista imemaitsev Pavlova

Mu ema ei ole suur magusasõber, välja arvatud mõned üksikud isud, mis tal harva tekivad. Kui aga mõtlen ühele magustoidule, mis talle enim meeldib ja temas suurt elevust tekitab, siis on see kindlasti Pavlova. Ja põhjusega – milline imepehme pilvekese tekstuuriga besee, mida katavad marjad ja õhuline vahukoor! Vastavalt hooajale sobib Pavlovale krooniks sättida väga erinevaid marju ja vilju, ent kuna mu empsi sünnipäev on sügisel, oktoobri alguses, siis see konkreetne versioon ongi täpselt tema tähtpäeva auks. Ma leian, et selleks et luua ideaalset balanssi, on Pavlova katteks vaja omajagu hapusust – seega eelistan võimalikult hapukaid marju, kirjutab Getter Madison raamatus „Saiapalee“.