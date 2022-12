Alkeemia lugemisnurk | Loe, mida elukogenud mehed ütlesid endast noorematel meestele, kes on oma teekonna alguses

Kirjanik Lauri Räpp : „Kuula oma teel ja valikute tegemisel eelkõige neid, kes on kõige olulisemad. Ehk esmajärjekorras iseennast – oma sisemist häält – ja vali see tee, mida sa armastad ja mida sa päriselt soovid käia. Usalda oma sisemist häält. Kui sa saad oma elus teha tööd, mida sa päriselt armastad, siis on see üks hästi elatud elu. Kuula ka neid, kes ütlevad sulle, et tee paremini, proovi uuesti, see ei ole veel hea, mida sa teed. Keerulisemas sõnastuses on selle nimi konstruktiivne kriitika. Ära kuula neid, kes ütlevad, et sa kukud niikuinii läbi või et sa ei saa ju hakkama ja miks sa selliseid asju teed, mis on täiesti sisutud. Nad teevad seda kadedusest, rumalusest või kes teab mis põhjustel veel. Komistamisi ja läbikukkumist ei tohi karta. See teeb sind ainult tugevamaks ja õpetab vältima tulevikus vigu. Ära tee teistele seda, mida sa ise kogeda ei soovi. Ja proovi näha head. Sest sa oled see, mida näed.

Kirikuõpetaja Hannes Nelis: „Äre tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks. Ole hooliv! Isegi vaenlaste suhtes tasub hooliv olla! Sa ei tea iialgi, millal see karistus võib tulla ja seda on pärast valus vaadata, kuidas karmaseadus meid maha materdab. See tuleb nii ootamatult – kohtuotsus käes ja ongi tehtud. Aga kui sa soovid alati inimestele head, siis sa ei pea kannatama.

Judotreener Jaan Lutsar: „Ütleksin väga konkreetselt – otsige reisikaaslast, otsige sõpra! Ärge otsige lihtsalt seksuaalset suhet! Otsige naiste silmade tagant ka midagi. Kui see, mis on seal silmade taga, teile sobib, siis kõik ülejäänud asjad tulevad iseenesest. See on usaldus, mis on vajalik. Kui te vaatate ainult pikki jalgu, siis võite rõvedalt pange astuda.“

Meelelahutaja Mihkel Raud: „Jälle hästi triviaalne asi, aga kui sa arvad, et sa näed elu lõpuni selline välja nagu praegu, siis sa eksid. Sa ei pea tegema nii nagu mina, et oled täiesti märgatavas rasvumises – varem või hiljem pead füüsilise tegevuse juurde jõudma, mida varem sa sellega alustad, seda parem – minu kõige suurem viga ongi see, et ma ei tegelenud spordiga ja füüsiliste asjadega nii palju, kui ma oleksin pidanud tegelema, seda enam, et mul tegelikult olid selleks eeldused ja isegi annet. Kõik muud asjad on tulevikus fiksitavad, kuid kehva füüsilist konditsiooni on võimalik ära hoida ja seda tuleb ära hoida, sellest sõltub sinu vaimne tervis, töövõime, kõik-kõik asjad sõltuvad sellest, kuidas sa ennast enda füüsilises kehas tunned.

Laevakapten Indrek Kivi : Minu poegadest ei ole kumbki meremeheks tahtnud saada. Noorem poiss ütles selle kohta: „Mina ei taha meremeheks saada sellepärast, et siis ma olen liiga vähe kodus ja siis ma ei saa olla oma laste ja naise jaoks olemas. Üks asi, mis ma neile kooli ajal ütlesin, et teinekord võta kasvõi pisike võõras karistus oma peale (sellega ei tasu muidugi liiale minna) ja kanna see ära, aga sa pälvid teiste austuse, pealekaebaja ei ole hea olla. Aga see ei tohiks puudutada seda, et sa ühiskonnas muutud selliseks pätiks, et politseiga ei suhtle õigel ajal, kui vaja on. Ma ütleks neile, et olge ausad ja õiglased. Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse.