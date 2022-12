Detsembrikuu astroloogilised mõjud ja energiad

Detsember algab sellega, et Merkuur ja Veenus lahkuvad Amburist, kus päike püsib kuni talvise pööripäevani 21. detsembril . Soovitame Amburi hooaega ära kasutada enne, kui talvekülm tõeliselt kohale jõuab – Ambur õpetab meile usku, entusiasmi ja optimismi ning annab tuld ja särtsu intellektuaalsele ja filosoofilisele mõtisklemisele. Meid kutsutakse üles uuendama oma vaimu, nädalatel enne pimeduse võimust võtmist, hoides südames usku, et näeme kevadel taas uuenevat valgust. Võtke sel kuul endasse kõik need head vibratsioonid, ja pakkige need oma vaimsesse seljakotti, et neid külmal hooajal endaga kaasas kanda. Tuleviku reiside planeerimine on suurepärane viis selle energia suunamiseks. Kui reisite juba sel kuul, pöörake rohkem tähelepanu kõige selle kogetu hindamisele ja tänulik olemisele.

2.-5.detsembril joondub Päike Antaresega. See on aasta üks võimsamaid ja magnetilisemaid kosmilisi väravaid! Kui Päike joondub kuningliku tähe Antaresega, avab see tugevad galaktilised energiad, mis kiirgavad Maale, tõstes meie vibratsiooni ja joondades meid meie kõrgema hüvanguga. Antares on väidetavalt hingede puhkepaik, kui nad lahkuvad oma maisest kehast ja rändavad kõrgematesse sfääridesse. Selles puhkepaigas tuletatakse hingedele meelde armastust ja ilu, kes nad on ja mida elul on pakkuda. Saame ühenduse luua selle koha külastamisega või mäletamisega, et see koht on olemas, ning et me oleme tõenäoliselt seal varem käinud. Samuti saame taastada ühenduse oma hingerännakuga ja tuletada endale meelde, et meil on tõesti vedanud, et oleme siin sellel maagilisel inimeseks olemise reisil.