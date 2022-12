Mai-Agate Väljataga: Kui sinu sees on negatiivsed tunded, siis see ajab sageli sööma

On terve suur kontingent, kes ei tea, kuidas ta peab siin maailmas käituma ja mida ta peab sööma. Kui ma praegu vaatan kõiki neid meediaväljaanded, mis pidevalt räägivad, kuidas sa peaksid käituma, tegema ja toituma, siis mulle jääb niisugune mulje, et me oleme kaotanud igasuguse oskuse iseendaga toime tulla.

Kui vaadata ajas tagasi, siis on ju olnud lausa nõndanimetatud buumid. Ära söö rasvast, see rikub sinu tervist, hoidu sealihapekist nii kaugele eemale, kui sa vähegi saad. Ära söö võid ja mune – see kõik on kahjulik. Ja inimesed ei teagi, mida nad siis sööma peavad, sest ega igas artiklis ei öelda, mida peaksid sööma. Inimene on ära unustanud loomuliku käitumise. Me ei oska oma keha tunnetada ja aru saada, mida keha tegelikult tahab.

Tervislik toitumine ongi eelkõige see, et kuula keha, mida tema tahab. Tahab keha keedetud muna, siis keeda ja söö. Aga kus sa keedad, kui oli kirjutatud, et mune ei tohi süüa, sest seal on nii kole palju kolesterooli ja kui on kole palju kolesterooli, siis vererõhk tõuseb hirmsasti. Aga keegi ei räägi seda, et mitte muna söömisest ei tõuse vererõhk, vaid sinu muretsemisest tõuseb vererõhk.

Mõni inimene peab elu jooksul kümneid dieete ja lõpptulemuseks ütleb, et ükski neist ei teinud seda, mida ta kogu aeg ootas. Tegelikult tuleb kuulata oma keha, sest keha on väga tark, eriti kui oled rohkem kordi siin maa peal sündinud ja kogemuse saanud. Keha teab, mis on hea. Tee seda, mis sulle meeldib – see on õige käitumine.